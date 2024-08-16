Köprü, otoyol ve Avrasya’ya zam

15 Temmuz Şehitler ve FSM köprülerinin geçiş ücreti 33 lira oldu. Osmangazi Köprüsü’nden geçiş ücreti otomobiller için 399 TL’den 555 TL’ye çıktı. Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden geçiş ücreti otomobiller için 49 liradan 70 TL’ye yükseldi.

HGS ücretlerine yüzde 40 zam 1915 Çanakkale Köprüsü’nden geçiş ücreti ise otomobiller için 419 TL’den 585 TL’ye çıktı. Avrasya Tüneli’ne de yüzde 40 zam yapıldı. Tünelden otomobil geçişi 112 liradan 156 liraya çıktı. Motorsiklet ücreti ise 43,7 liradan 60,8 liraya yükseldi. Zam kararını Avrasya Tüneli İşletme İnşaat ve Yatırım A.Ş. (ATAŞ) internet sitesinden duyurdu. Haber Merkezi

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