Köprü ve otoyol garanti tutarlarına kur zammı

Yap-İşlet-Devret modeliyle işletilen köprü, tünel ve otoyollara verilen garanti tutarlarına kur zammı yapıldı.

Farkın en yüksek olduğu köprü Osmangazi oldu. Köprü için geçen araç ücreti 555 TL olarak kalacak ancak Hazine’nin şirkete garanti ettiği araç geçiş ücreti 1.870 TL’ye çıktı. Hazine’nin şirkete köprüden geçen her araç için ödeyeceği fark tutarı 1.315 TL’ye yükseldi.

Sözcü Gazetesi’nde yer alan habere göre garanti geçiş sayılarının tutmadığı senaryoda Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından şirketlere tutturulamayan sayıdaki her araç için Osmangazi Köprüsü’nde 1.870, Çanakkale Köprüsü’nde 760, Avrasya Tüneli’nde 238 ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde 204 TL ödenecek.

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