"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 EKİM 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 55

Köprü ve otoyol garanti tutarlarına kur zammı

02 Ekim 2024, Çarşamba
Yap-İşlet-Devret modeliyle işletilen köprü, tünel ve otoyollara verilen garanti tutarlarına kur zammı yapıldı.

Farkın en yüksek olduğu köprü Osmangazi oldu. Köprü için geçen araç ücreti 555 TL olarak kalacak ancak Hazine’nin şirkete garanti ettiği araç geçiş ücreti 1.870 TL’ye çıktı. Hazine’nin şirkete köprüden geçen her araç için ödeyeceği fark tutarı 1.315 TL’ye yükseldi.

Sözcü Gazetesi’nde yer alan habere göre garanti geçiş sayılarının tutmadığı senaryoda Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından şirketlere tutturulamayan sayıdaki her araç için Osmangazi Köprüsü’nde 1.870, Çanakkale Köprüsü’nde 760, Avrasya Tüneli’nde 238 ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde 204 TL ödenecek.

Haber Merkezi

 

Okunma Sayısı: 196
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Meclisi halktan kopardılar

    Keyfi gözaltılar mağduriyet yaşatıyor

    Üretimsizlik ithalatı coşturdu

    Tetikçiden tetik işareti

    Köprü ve otoyol garanti tutarlarına kur zammı

    Yoksulluk sınırı 65 bine dayandı

    Uzun: Meclisin gündemi milletin gündemi olmalı

    Maldivler de İsrail'e karşı açılan soykırım davasına "müdahil" oluyor

    YouTube'a zihin sağlığı sorunlarını artırdığı iddiasıyla dava açıldı

    İran, İsrail’e balistik füzeler ateşledi - Tel Aviv'de sirenler çaldı

    ABD'deki Helene Kasırgası'nda 133 kişi öldü

    İsrail saldırganlığı sınır tanımıyor

    Lübnan'da hiçbir şekilde kara saldırısı görmek istemiyoruz

    Avustralya, İslamofobiyle mücadele için özel temsilci atadı

    Meteorolojiden Doğu Karadeniz'e gök gürültülü sağanak uyarısı

    İsrail, Lübnan'ı karadan işgal saldırılarına başladı

    İsrail devlet şirketiyle ortak fuar

    Gazze’de 359 günde 41 bin Filistinli katledildi!

    Okullardaki temizlik sorunu halk sağlığı sorununa dönüştü

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Zalimlerin zulmüne taraf olunmaz
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Isparta mevlidi
    Ali FERŞADOĞLU

    O zaman niçin Risale-i Nur’lar camilerde yok!?!
    Ahmet BATTAL

    Rekabet Kurulu’nun dikkatine…
    Rüstem GARZANLI

    Musibetler etrafımızı sarmış
    Süleyman KÖSMENE

    Isparta’da sevinç gözyaşları
    Risale-i Nur'dan

    Şükür ve hamd doğrudan doğruya Ona aittir
    Ahmet Said Aydil

    Yeis, kriz ve sonrası
    Genel

    Yoksulluk sınırı 65 bine dayandı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.