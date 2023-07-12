Köprü ve otoyol ücretlerine de KDV zammı

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), köprü ve otoyol geçiş ücretlerine KDV artışını zam olarak yansıttı.

15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri geçiş ücreti, tek yön otomobil için 8 TL 25 kuruştan, 8 TL 50 kuruşa çıktı. Hafif ticari araçlar için 10 TL 75 kuruştan 11 TL’ye, motosikletler için 3 TL 25 kuruştan 3 TL 50 kuruşa yükseldi. Öte yandan geçtiğimiz yıl iki yönde de tahsilatın başladığı FSM ve 15 Temmuz Şehitler köprülerinde 1 Ocak 2022’de yüzde 100 zamlanmıştı.

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