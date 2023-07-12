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13 TEMMUZ 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

Köprü ve otoyol ücretlerine de KDV zammı

12 Temmuz 2023, Çarşamba 17:00
Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), köprü ve otoyol geçiş ücretlerine KDV artışını zam olarak yansıttı.

15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri geçiş ücreti, tek yön otomobil için 8 TL 25 kuruştan, 8 TL 50 kuruşa çıktı. Hafif ticari araçlar için 10 TL 75 kuruştan 11 TL’ye, motosikletler için 3 TL 25 kuruştan 3 TL 50 kuruşa yükseldi. Öte yandan geçtiğimiz yıl iki yönde de tahsilatın başladığı FSM ve 15 Temmuz Şehitler köprülerinde 1 Ocak 2022’de yüzde 100 zamlanmıştı.

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