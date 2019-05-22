Köprülerdeki hisselerini satışa çıkartıyor

Ödeme güçlüğü yaşayan İtalyan şirketi bir kez daha Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Osmangazi Köprüsü’ndeki hisselerini satışa çıkartıyor.

Reuters haber ajansının haberine göre, İtalyan inşaat şirketi Astaldi İstanbul’daki üçüncü boğaz köprüsündeki payının satışı için görüşmelere tekrar başladı. İtalyan şirketi 2018 yılında da Türkiye’deki siyasî ve ekonomik krizler nedeniyle her iki köprüde bulunan paylarını satışa çıkartacağını açıklamıştı. Ancak açıklamanın kısa bir süre sonrasında ödeme güçlüğü yaşamaya başlamış ve alacaklılarından korunmak için konkordato ilân etmişti. Şirket bu dönemde, “Astaldi bu geçici finansal gerginliğin üstesinden gelmek için bir kriz yönetim aracı kullanmak amacıyla konkordato ilân etmiştir” açıklaması yapmıştı.

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