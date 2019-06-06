Körfez, Türkiye’den vazgeçmiyor

Türkiye’nin yılda 4.5 milyonu aşan turist sayısıyla son yıllarda en büyük turizm pazarlarından biri olan Ortadoğu’yla ilgili bu yıl da iyimser beklentiler devam ediyor.

Bu yıl ilk çeyrekte Suudi Arabistan, BAE ve Katar pazarlarında düşüş kaydedilmesine karşın, Ortadoğu pazarı genelinde 2019 yılında ülkemize gelecek turist sayısında artış trendinin sürmesinin öngörüldüğüne, bayram sonrasında da rezervasyonlarda hızlı artışların beklendiğine dikkat çekildi. Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB), Dubai’de gerçekleştirilen ATM Turizm Fuarı sonrasında bir araştırma raporu hazırladı. Raporda, kültür yakınlığı ve iklim koşullarının elverişliliği dolayısıyla Arap turistlerin rotalarındaki en önemli ve en çok rağbet gören ülkenin Türkiye olduğuna, Türkiye’nin rakip ülkeler karşısında avantajlı konumda yer aldığına işaret edildi. Raporda 2018’de Ortadoğu’dan ülkemize gelen turist sayısında tüm zamanların rekoru kırıldığı hatırlatıldı. Reyhan Keser - İstanbul

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