Korona ekonomiyi fena vurdu

Atradius tarafından küresel olarak hazırlanan “Ödeme Alışkanlıkları Barometresi” araştırması tamamlandı.

Atradius ekonomistleri, 2020 yılında dünya genelinde % 4,3 oranında bir daralma yaşanacağını öngörüyor. Bu da COVID-19’un, 2008/2009 ekonomik krizinden daha büyük bir olumsuz etkiye yol açtığını gösteriyor. 2021’de Avrupalı şirketlerin kârlılık açısından karşılaşacağı en büyük zorluklar talepteki düşüş ve giderlerin düşürülmesi olacak. Pek çok ülkenin vak’a sayılarının yeniden artışa geçmesiyle birlikte karantina tedbirlerini sıkılaştırmasıyla birlikte iflâsların hızlanması beklendiği için beklentilerde aşağı yönlü risk söz konusu.

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