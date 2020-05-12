Koronavirüs gelir eşitsizliğini artıracak

Uluslararası Para Fonu (IMF), Covid-19 salgınının ilerleyen dönemlerde gelir eşitsizliğini daha da bozacağı tahmininde bulundu.

Yakın dönem salgınların etkisinin gelir dağılımı üzerindeki etkisinden hareketle, benzeri bir model oluşturulan Araştırma Direktörü Davide Furceri imzalı çalışmada, küresel ekonomideki daralmanın IMF tahmini olan yüzde 3 olarak öngörüldüğü belirtildi. Buna göre, salgın nedeniyle çalışan kesimlerin tamamının gelirlerinde aşınma olacağı, özellikle eğitim düzeyi düşük kesimlerde yoğun iş kayıplarının yaşanacağı belirlendi. Eğitim seviyesi düşük kesimde ve vasıfsız işlerde çalışanların yüzde 5’inin işini kaybedeceği tahmini yapıldı. Dünya gazetesinin IMF’nin internet sitesinde blog yazısı olarak yayımlanan çalışmadan aktardığına göre, “Covid- 19 salgınının düşük vasıflı işçiler üzerindeki orantısız etkisi nedeniyle eşitsizliğin daha da kötüleştireceğini öngördü” ifadelerine yer verildi.

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