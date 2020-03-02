Koronavirüs salgını ekonomiyi felç edebilir

Yeni koronavirüsün (SARS-CoV-2) sebep olduğu salgının dünya ekonomisine etkileri, 2008 yılında finans devi Lehman Brothers’ın iflâsıyla birlikte yaşanan değişim sürecini akıllara getiriyor.

İnsanlar finans sisteminde yaşanan çöküş ile birlikte, birdenbire, finans sisteminin ne kadar kırılgan olduğunu anlamıştı. DW Türkçe’nin haberine göre, Dünya Ekonomisi Enstitüsü’nden (IfW) Gabriel Felbermayr’a göre, şimdi de yeni koronavirüs salgını ile şirketler, küresel üretim sisteminin ne kadar kırılgan olduğu gerçeği ile yüz yüze geliyor. Finans krizinin, şirketlerin finansal yapılarını gözden geçirerek banka kredilerine bağımlılıklarını azaltmalarına yol açtığını hatırlatan Felbermayr, koronavirüs salgınının da benzer bir değişim sürecini tetikleyebileceği görüşünde. Salgın sebebiyle, Cosco ve Maersk gibi büyük deniz nakliyat şirketleri faaliyetlerini, nakliyatlarını sınırlandırmak zorunda kaldı. “Bunun sonucunda yakında Avrupa’daki çok sayıda ürün yavaş yavaş temin piyasada bulunamayacak” diyen Çin’deki Avrupa Ticaret Odası Başkanı Jörg Rutte, bunun Mart ayı itibariyle başta ilâç sanayisi olmak üzere pek çok sektörü etkileyebileceğini kaydetti.