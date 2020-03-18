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18 MART 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Koronavirüs tebirleri açıklandı: 'Ekonomik İstikrar Kalkanı'nda neler var?

18 Mart 2020, Çarşamba 19:57
Hükümet, koronavirüs salgının etkilerini azaltmak için Ekonomik İstikrar Kalkanı adını verdiği paketle 100 milyar liralık bir kaynak setini devreye aldı.

'Koronavirüsle Mücadele Toplantısı'nın ardından Erdoğan'dan açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'ndeki Koronavirüsle Mücadele Eş Güdüm Toplantısı'nın ardından "Ekonomik İstikrar Kalkanı" adını verdiği paketi açıkladı.

Pakete göre perakende, AVM, demir-çelik, otomotiv, lojistik-ulaşım, sinema-tiyatro, konaklama, yiyecek-içecek, tekstil-konfeksiyon ve etkinlik-organizasyon sektörleri için muhtasar ve KDV tevkifatı ile SGK primlerinin nisan, mayıs ve haziran ödemeleri 6'şar ay ertelenecek.

Konaklama vergisi kasım ayına kadar uygulanmayacak. Otel kiralamalarına ilişkin irtifak hakkı bedelleri ve hasılat payı ödemeleri nisan, mayıs ve haziran ayları için 6 ay tehir edilecek.

İç havayolu taşımacılığında 3 ay süreyle KDV oranı yüzde 18'den yüzde 1'e indirilecek.

Kovid-19 salgınıyla ilgili tedbirlerden etkilendiği için nakit akışı bozulan firmaların bankalara olan kredi anapara ve faiz ödemeleri asgari 3 ay ötelenecek ve gerektiğinde bunlara ilave finansman desteği sağlanacak.

Faiz ödemeleri ertelenecek

İhracattaki geçici yavaşlama sürecinde kapasite kullanım oranlarının korunması amacıyla ihracatçıya stok finansmanı desteği verilecek.

Bu dönemde, işlerinin olumsuz etkilendiğini beyan ederek talepte bulunan esnaf ve sanatkarların Halkbank'a olan kredi borçlarının nisan, mayıs ve haziran, anapara ve faiz ödemeleri 3 ay süreyle ve faizsiz olarak ertelenecek.

Kredi Garanti Fonu limiti 25 milyar liradan 50 milyar liraya çıkarıldı. Kredilerde öncelik gelişmelerden olumsuz etkilendiği için likidite ihtiyacı oluşan ve teminat açığı bulunan firmalarla KOBİ'lere verilecek.

Vatandaşlar için uygun ve avantajlı şartlarda sosyal amaçlı kredi paketlerinin devreye alınması teşvik edilecek.

Asgari ücret desteği

500 bin liranın altındaki konutlarda kredilendirilebilir miktar yüzde 80'den yüzde 90'a çıkartılacak, asgari peşinat yüzde 10'a düşürülecek.

Virüsün yayılmasına karşı alınan tedbirlerin etkisiyle nisan, mayıs ve haziran aylarında temerrüde düşen firmaların kredi siciline "mücbir sebep" notu düşülmesi sağlanacak.

Asgari ücret desteği devam ettirilecek. Mevzuattaki esnek ve uzaktan çalışma modelleri daha etkin hale getirilmesi temin edilecek.

Kısa çalışma ödeneği devreye alınacak, bundan faydalanmak için gereken süreçler kolaylaştırılacak ve hızlandırılacak. Böylece faaliyetine ara veren iş yerlerindeki işçilere geçici bir gelir desteği verilecek, işverenlerin maliyeti azaltılmış olacak.

Emekli aylığına düzenleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı pakete göre, en düşük emekli maaşı 1500 liraya yükseltilecek.

Emeklilerin bayram ikramiyesi nisan ayı başında ödenecek. Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığının belirlediği kriterlere göre ihtiyaç sahibi ailelere yapılacak nakdi yardımlar için ilave 2 milyar liralık bir kaynak ayrılacak.

İstihdamdaki sürekliliği temin etmek amacıyla 2 aylık telafi çalışma süresi 4 aya çıkarılacak.

Tek başına yaşayan 80 yaş üstü yaşlılar için, sosyal hizmet ve evde sağlık hizmetlerinden oluşan periyodik takip programı devreye alınacak. 

AA

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