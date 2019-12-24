Koyun projesinde dağ fare doğurdu

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, 300 koyun projesinin akıbeti ile ilgili yönelttiği yazılı soru önergesine Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’den cevap geldi.

Gürer, iktidarın köylerden şehre göçü azaltmak, et ve hayvan ithalatının önüne geçmek amacıyla büyük umutlarla uygulamaya koyduğu “Koyun Projesi”nin bitmesine günler kalmışken hâlâ amacına ulaşılamadığını Bakan’ın verdiği cevapla ortaya çıktığını söyledi. Gürer, bir önceki dönem Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba’nın, “Her çiftçi aileye 300 baş koyun dağıtılacak, koyun alacak aileye asgarî ücret ödenecek, sigortası devlet tarafından yatırılacak” sloganıyla geçen yıl hayata geçirdiği projede dağ fare doğurduğunu ifade etti. Gürer’in konuyla ilgili önergesine cevap veren Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, projenin 31.12.2019 tarihinde biteceği bilgisini verdi. Pakdemirli, 433 üreticiye 80 bin 106 baş damızlık koyun dağıtımı yapıldığını açıkladı. Pakdemirli’nin cevabı ile projenin bitimine günler kalmasına rağmen hala 103 üreticiye 19 bin 603 baş damızlık koyun verilmediği de ortaya çıktı. Ankara – Recep Gören

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