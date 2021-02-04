Kredi ertelemede de faizden vazgeçmiyorlar

Halkbank’a olan kredilerin ertelenmesi ile ilgili karar Resmî Gazete’de yayımlandı.

Buna göre ertelemeden kaynaklanan faiz kalan taksitlere eşit şekilde dağıtılacak. Ertelemeden yararlanmak isteyen esnafın çalışan sayısını azaltması yasak olacak. Covid-19 salgını nedeniyle işleri zarar gören ve Türkiye genelinde faaliyet gösteren esnaf ve sanatkârların, Halkbank tarafından Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliğine (TESKOMB) bağlı bölge birliklerine ortak olan esnaf ve sanatkârlar kredi ve kefalet kooperatifleri (ESKKK) kefaletiyle veya doğrudan düşük faizli kredi kullandırılmasına ilişkin kararlar kapsamında olan kredi borçlarının ertelenmesine karar verildi. Cumhurbaşkanlığının konu ile ilgili kararı Resmî Gazete’de yayımlandı. Erteleme dönemi boyunca taksit/anapara borcu ve tahakkuk edecek faizin ilgili kararlar uyarınca esnaf ve sanatkârlara yansıyan kısmı ile bu tutara ilişkin banka ve sigorta muameleleri vergisi kalan taksitlere eşit olarak eklenecek.

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