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16 EYLÜL 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

Kredi faizleri katlandı

16 Eylül 2023, Cumartesi 16:48
Bankalarda ortalama ihtiyaç kredisi faizleri geçen hafta yaklaşık 7 puan daha artarak yüzde 59,71’e ulaştı. taşıt kredisi faizleri de yaklaşık 10 puanlık yükselişle yüzde 46,46’ya ulaştı.

Merkez Bankası (TCMB) seçim sonrasında imza atılan U-dönüşüyle birlikte politika faizini yüzde 9,5’ten yüzde 25’e çekerken, kredi faizleri de hızla artıyor. Bankalarda ortalama ihtiyaç kredisi faizleri geçen hafta yaklaşık 7 puan daha artarak yüzde 59,71’e ulaştı. İhtiyaç kredisi faizlerinde iki haftalık yükseliş 13 puanı aştı. Bu oran, 21 yılın en yüksek seviyesi olarak kayıtlara geçerken birçok kişi ise bu oranın üzerinde oranlarla karşı karşıya kalıyor. Seçim öncesinde yüzde 30’lar seviyesinde olan ortalama ihtiyaç kredisi faizleri, seçim sonrasındaki dört ayda yaklaşık iki katına çıkmış oldu. 

TAŞITTA, KONUTTA SERT YÜKSELİŞLER 

Birgün’ün haberine göre, geçen hafta ortalama taşıt kredisi faizleri de yaklaşık 10 puanlık yükselişle yüzde 46,46’ya yükseldi. Taşıt kredisi faizleri seçim öncesinde yüzde 20’ler seviyesindeydi ve seçim sonrasında bu kredi türünde de faizler ikiye katlanmış oldu. Seçim öncesinde limit düşük tutulsa da yüzde 16’ları gören ortalama konut kredisi faizleri de geçen hafta yaklaşık 3 puanlık artışla yüzde 38,85’e yükseldi. Seçim öncesinde uygulanan faiz tavanıyla birlikte yüzde 14’e kadar gerileyen ortalama ticari kredi faizleri de geçen hafta yaklaşık 3 puanlık yükselişle yüzde 40,87’ye ulaştı. Ticari kredi faizleri seçim öncesine göre üçe katlanmış oldu. Seçim öncesinde haftada 100 milyar TL’nin üzerinde seyreden kredi hacmindeki büyüme ise geçen hafta 20 milyar TL oldu.

Haber Merkezi

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