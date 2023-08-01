Kredi kartı borçları 2.2 trilyonu aştı

Enflasyondaki artış insanları git gide borçlanmaya itiyor.

Türk Lirası’nda devam eden değer kaybı serisi ile alım gücü düşen ve temel ihtiyaçlarını karşılamak için tüketici kredisi ve kredi kartlarına sarılan vatandaşın toplam borcu geçen yıla göre yüzde 80’i aştı.

Sözcü’nün haberine göre, kredi kartlarına olan borçlardaki artış ise geçen yıla göre neredeyse üç katına ulaştı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) 21 Temmuz haftasına ait verilerine göre tüketici kredileri ve bireysel kredi kartlarına olan toplam borç 2 trilyon 208 milyar 668 milyon liraya ulaştı. Tüketici kredilerindeki toplam borç 1 trilyon 401 milyar lirayı aşarken burada en çok payı 877 milyar 273 milyon lirayla ihtiyaç kredisi borcu oluşturdu. Bu yılın 21 Temmuz haftasında vatandaşın tüketici kredisi ve bireysel kredi kartlarına olan ve takibe düşen borç miktarı 36 milyar 90 milyon TL’ye ulaştı.

Haber Merkezi