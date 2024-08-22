Kredi kartı borçlarında takibe alınanlar yüzde 43 arttı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Bankalar Birliği Risk Merkezi’nin açıkladığı verileri değerlendirdi.

Bakırlıoğlu, artan enflasyon ile yurttaşların kredi kartı borçlarının giderek arttığını ifade etti. Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, yurttaşların kredi kartı borçlarına dikkati çekerek, “2023 Haziran’da borcu nedeniyle takibe alınan vatandaş sayısı 623 bin 148 iken, 2024 Haziran’da yüzde 43 artarak 890 bin 595’e yükselmiş durumda. Rakamlar ülkedeki ağır krizin adeta acı bir tablosu olarak karşımızda apaçık duruyor. Yurttaş; borçsuz nefes bile alamaz hale gelmiş durumda. Bu gidişle pandemi dönemini bile arayacağız” dedi. AA

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