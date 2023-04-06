Kredi kartı borçlarında yüzde 146 artış

Türkiye’de toplam kredi borçlanmaları geçen yıla göre Türk lirası cinsinden yüzde 53 arttı.

Karşılaştırma sitesi encazip.com’un yaptığı araştırmaya göre, vatandaşlar ve kurumlar 2023 yılının ilk üç ayında kredi kullanmaya devam etti. encazip.com’un bu yılın ve geçen yılın Mart ayı verileriyle yaptığı karşılaştırmaya göre, 2022 yılında toplam kredi borçlanmaları 5 trilyon 461 milyar 657 milyon TL iken bu sayı 2023’te 8 trilyon 357 milyar 856 milyon TL oldu. Tüketici kredileri ve bireysel kredi kartları çerçevesinde bakıldığında bu borçlanmalarda ise geçen yıla göre yüzde 77’lik bir artış gözlendi. Toplam tüketici kredileri ve bireysel kredi kartları borçlanma miktarı 2022’de 1 trilyon 21 milyar 256 milyon TL iken bu sayı 2023’te 1 trilyon 805 milyar 630 milyon TL oldu. Tüketici kredilerinde (konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi) yüzde 57’lik bir artış görülürken bireysel kredi kartı borçlanmaları da yüzde 146 arttı.

İstanbul - Nihat Orhan