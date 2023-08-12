Kredi kartı harcamalarında rekor artış

Merkez Bankası (MB) verilerine göre 4 Ağustos haftasında kartı harcamaları 181,6 milyar lirayla rekor seviyeye yükseldi. Kartlı harcamalarda artış genele yayıldı.

Kart borçları üç kat arttı En belirgin haftalık artışlar hizmet sektörleri, çeşitli gıda ve eğitim-kırtasiye harcamalarında kaydedildi. Elektrik-elektronik ve mobilya gibi az sayıda alt gruptaysa harcamalar azaldı. İnternet üzerinden alışverişlerse 2,1 milyar lira azalışla haftalık 57,3 milyar liraya düştü. Kartlı harcamalarda internet dahil, vergi ve BES ödemeleri hariç toplam alışverişin son dört haftalık ortalamasının yıllık değişimi de yüzde 152 artışla hızlandı. Haber Merkezi

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