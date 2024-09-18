Kredi kartı limitlerine düzenleme yolda

Kredİ kartı limitlerine ve faizlerine ilişkin yeni düzenlemelerin geleceğine dair işaretler, özellikle 2025-2027 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program’da yer aldı.

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Programda, kredi kartı limitlerinin gerçek gelirle daha uyumlu hale getirilmesi hedefleniyor. Bankaların, kişilerin gelirlerinin çok üzerinde limitler tanımlaması ve bu durumun enflasyonla mücadeleyi zorlaştırdığı belirtilirken, yeni dönemde SGK ve Risk Merkezi veri setlerinin entegre edilmesiyle kişilerin gerçek gelirlerine göre limit hesaplamaları yapılacak.

Şu an kredi kartı faizleri yüzde 4.25 ile 4.50 arasında değişirken, gecikme faizleri yüzde 5 civarında. Ancak bu noktada daha fazla bir artış beklenmiyor. Kredi kartı faizlerine ilişkin yeni bir düzenleme gündemde değil.

Haber Merkezi