Kredi kartı zorunluluktan kullanılıyor

Araştırma şirketi Areda Piar, Türkiye genelinde bin 100 kişinin katılımıyla kredi kartı kullanımına ilişkin bir araştırma gerçekleştirdi.

Araştırmada katılımcıların yüzde 80’inden fazlasının aktif bir şekilde kredi kartı kullandığı belirtildi. Kredi kartı kullanıcılarının yüzde 77,1’i kredi kartı kullanım sebebini bir zorunluluk olarak görüyor. Yüzde 15,5’i finansal bir alışkanlık haline dönüştüğünden bahsederken yüzde 7,4 kişisel zevki için kredi kartı kullandığını belirtiyor. Araştırmada ‘Kredi kartı kullanmak size hangi duyguyu hissettiriyor?’ sorusuna katılımcıların yüzde 39,6’sı ‘önce özgürlük sonra esaret’ cevabını veriyor. Ayrıca yüzde 34,5’i kredi kartı kullanımını bir ‘özgürlük’ aracı olarak görürken, yüzde 25,9’u ise kendisinde oluşturduğu duyguyu ‘esaret’ olarak tanımlıyor. Haber Merkezi

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