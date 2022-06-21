Krediler de, faizler de artıyor

Kredi genişlemesine karşı alınan önlemlere rağmen yüksek enflasyon etkisiyle kredilerin faizleri yükselirken, kredi büyümesi de hız kazandı.

Ekonomi yönetiminin kredi büyümesini kontrol altına almak için attığı bir dizi adımlar Merkez Bankası’nın 10 Haziran’daki verilerine göre etkisiz kaldı.

Dünya’nın haberine göre 10 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre tüm kredi faiz oranları yükseldi. İhtiyaç kredisi faizi yüzde 30,65 ile 4 ayın zirvesine çıkarken taşıt kredisi faizleri yüzde 25,03 ile nisan sonundan bu yana en yüksek seviyesinde. Ticari kredi faizleri ise yüzde 24,71 ile yılın en yüksek ikinci seviyesine tırmandı. Ekonomi yönetimi tarafından geçtiğimiz haftalarda atılan adımlar hem kredi hem de mevduat faizlerinde yönün yukarıya çevrilmesine neden oldu. Bankaların TL mevduat faizleri 10 Haziran haftasında ortalama olarak bir önceki haftaya göre 29 baz puan artışla yüzde 16,08’e çıkarken, dolar mevduat faizi 2 baz puan artışla yüzde 1,61’e ve Euro mevduat faizi 18 baz puan artışla yüzde 0,87’e yükseldi.

Haber Merkezi