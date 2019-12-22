Kriz demokrasiyle aşılır

Türkiye’nin üretken bir şekilde büyümesi gerektiğini söyleyen Prof. Daron Acemoğlu, “Son 10 yıldır üretkenliğin artışı sıfır, yapay çözümlerle olmaz; toplumun özgürlüğü, sesi ve özgüveni artmalı” dedi.

Dünyaca ünlü ekonomist, Prof. Daron Acemoğlu Türkiye ekonomisini Şirin Payzın’a yorumladı. Ekonomik krizin bitmediğini söyleyen Acemoğlu, krizin bitmesi için Türkiye’de ekonomik ve sosyolojik değişiklikler olması gerektiğini vurguladı. Acemoğlu, “Krizin en büyük problemi Türkiye’deki şirketlerin, dolayısıyla bankaların bilançolarındaki problemler. Bunlar temizlenmedi, daha kötü de olabilir. Çünkü inşaat sektörü Türkiye için de bankalar için de çok önemli ve inşaat sektöründeki durum hiç iyi değil. Bu problemleri 1-2 yıl daha yaşayacağımızı düşünüyorum” yorumunu yaptı.

“Üretkenlik olmadan büyümeye çalışıyoruz”

Uzun süreli ve eşitliği getiren büyüme için kapsayıcı kurumlara ihtiyaç olduğunu ifade eden Acemoğlu, “Türkiye son 17 sene içinde hızlı büyüdü. Ama devlet eliyle inşaat sektörüne bağlı, Türkiye’deki kredinin patlamasına bağlı eşitsizliği arttıran bir büyüme var. Bu yüzden sürekli bir probleme giriyoruz. Probleme girmemiz komplo teorilerinden değil, seçtiğimiz büyüme stratejisinden kaynaklı. Kapsayıcı olmayan bir büyüme stratejimiz var” diye konuştu. Türkiye ekonomisindeki en büyük problemin ‘üretkenlik’ olduğunu söyleyen Acemoğlu, “Türkiye’nin üretken bir şekilde büyümesi lazım. Son 10 yıldır üretkenliğin artışı sıfır. Üretkenlik olmadan büyümeye çalışıyoruz, bu da olmaz” dedi.

“Toplumun sesi, özgüveni ve özgürlüğü artmalı”

Ekonomik problemlerin sosyal değişimlerle sağlanacağının altını çizen Acemoğlu, “Türkiye’nin politik ve sosyal durumu aynı kaldığı sürece olmaz. Ekonomik politikayı bir mühendislik gibi yapamazsınız. Sosyal güdülerin doğru tarafa gitmesi lâzım. Birkaç şirketin eline daha fazla güç vermek bunların devletle iş yapmasını sağlamak kapsayıcı büyümeyi getirmeyecek. Toplumun özgürlüğünün, sesinin ve özgüveninin artması lâzım” ifadelerini kullandı.