Kriz üniversitelileri de vurdu

Kriz ve hayat pahalılığı, evinden uzakta okuyan üniversite öğrencilerini zorluyor.

Ev kiralarının ortalama 1000 lira ile 1500 lira arasında değiştiği şehirde her ay mevsimine göre 150 liralık elektrik, su doğalgaz ve internet faturası ve mutfak masrafları, ulaşım giderleri karşısında öğrenciler ödeme güçlüğü yaşıyor. Hayat pahalılığıyla mücadelede zorlanan üniversiteliler aileden ve burslardan geçinemeyince devamsızlık pahasına da olsa tam zamanlı ya da yarı zamanlı çalışmak zorunda kalıyor. Özel bir üniversitede okuyan Şeyma Yaşar, kardeşinin de okul masrafları olduğunu, bu yüzden evden daha az para istemek için bir mağazada satış temsilcisi olarak çalıştığını anlatarak, temel ihtiyaçlar dışında sosyal aktiviteler için herhangi bir harcama yapamadığını belirtti.

Cumhuriyet’ten Şehriban Kıraç’ın haberine göre İstanbul Üniversitesi Maliye bölümü son sınıfta okuyan Mert Can, Fulya’da 4 arkadaşıyla aynı evde kaldığını, ayda 1500 lira kira ödediklerini, mutfak, yol, kitap parası derken aylık masrafının son dönemlerde 2 bin lirayı bulduğunu vurguladı. Mert Can, babasının öğretmen olduğunu ve iki kardeşi daha olduğu için evden gelen paranın yetmediğine dikkat çekerek, son iki yıldır yarı zamanlı olarak restoranlarda garsonluk yaptığını ve turizm şirketlerinde çalıştığını, günlük kazancının 60 lira civarında olduğunu anlattı.