Krizin faturası vatandaşa yüklendi

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Sekreteri Özgür Aras, “İktidar krizi derinleştiren politikalar uygulamakta ve seçim sonrası ekonomik krizin tüm faturasını halkın sırtına yüklemektedir. Bugünün dünden pahalı, yarından ucuz olduğu ekonomik kriz koşulları yaşanmaktadır. Ülkenin gerçek gündemi olan “zamlar, hayat pahalılığı, açlık, işsizlikle” ilgili gerçekçi adımlar atılmamaktadır” dedi.

Yüksek enflasyon ve hayat pahalılığının aydan aya değil haftalık, hatta günlük olarak değişiklik gösterdiğine dikkat çeken Aras, “Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik koşullar, milyonlarca emekçi ve ailelerinin yaşamlarını sürdürülemez noktaya getirdi. AKP iktidarı ve bakanları uzun süredir yanlış ekonomi politikalarının derin sancılarını ülkeye yaşatmaktadır” dedi. İstanbul - Seyhan Şentürk

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