Küçük esnaf desteklenmeli

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Rusya – Ukrayna Savaşı’nın ülkemize etkileriyle ilgili konuştu.

Piyasada rekabet ortamının oluşması için küçük esnafın desteklenmesinin önemine dikkati çeken Bendevi Palandöken, “Piyasalarda rekabet oluşması, fiyatların düşmesi için piyasalar birkaç firmanın tekeline bırakılmamalı. Aksine küçük işletmeler desteklenmeli. Bununla birlikte elektrik, doğal gaz, akaryakıt gibi tüm ürünlerin fiyatlarını doğrudan etkileyen lokomotif ürünlere belirli bir süre zam yapılmamalı. Böylelikle fiyatlar kısa sürede normale dönecektir” şeklinde konuştu. Ankara - Ahmet Terzi

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