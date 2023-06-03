Küçükbaş kurbanlıklar asgari ücret kadar

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Başkanı Nihat Çelik, halkın önemli bir bölümünün bu bayramda büyükbaş kurbana yaklaşamayacağını, küçükbaş kurbanlık fiyatının asgari ücret seviyesi olan 8 bin 500 TL’ye kadar çıkabileceğini söyledi.

Sözcü’de yer alan habere göre, geçen yıl bayramda 2.5 milyon civarında küçükbaş hayvanın satın alındığını belirten Çelik, büyükbaş hayvan fiyatlarının yüksek olması nedeniyle bu bayramda da yine küçükbaş hayvana talep olacağını söyledi. Çelik, bu yıl kurbanlık fiyatlarının 5 bin 500 TL ile 8 bin 500 lira arasında değişeceğini açıkladı. Küçükbaş kurbanlık fiyatlarının bu seviyelerde olması halinde asgari ücretli bir ailenin kurban kesebilmesi için maaşını kurbana yatırması gerekiyor. Emeklilerin 7 bin 500 liralık maaşla kurban kesme imkanı ise bu bayramda kalmadı. Haber Merkezi

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