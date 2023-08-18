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18 AĞUSTOS 2023 CUMA - YIL: 54

Kur artışı ilaç sıkıntısını bitiremedi

18 Ağustos 2023, Cuma 16:18
İlaç fiyatlandırmasındaki avro kurunun yıl içinde iki kez artırılması eczane raflarını ilaçla doldurmaya yetmedi.

Parkinson, diyabet, kalp damar hastalıkları, astım gibi hastaların sürekli kullanmak zorunda olduğu ilaçlara ulaşmak hala zor. İlaç avro kuruyla, reel kur arasındaki makas açıldıkça ilaç sıkıntısı tüm yıla yayılmaya başladı. Özetle ilaç firmalarıyla, Sağlık Bakanlığı ve SGK ‘tepişirken’, hastalar eziliyor. Eczane eczane dolaşarak, reçetelerindeki ilaçları tamamlamaya çalışıyor. Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanı Ecz. Nurten Saydan, ilaçta yaşanan tedarik sorunun daha da artacağını belirterek, ilaçta dışa bağımlılığın azalması için yerli ilaç sanayinin güçlendirilmesi ve desteklenmesi gerektiğini vurguladı ve “Tedavi ve ilaç parasının bütçeye vereceği yükün azaltılması ancak yerli ilaç desteklenerek mümkün olacak. Bu bağlamda eşdeğer ilacı yaygınlaştırmak için de reçetelerde bir an önce etken madde yazılımına geçilmeli.” dedi.

 

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