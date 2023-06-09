Kur artışının faturası: 1.7 trilyon lira

TL’deki değer kaybı artışı, Türkiye’ye dış borçlar cephesinde 1,4 trilyon liralık kur farkı yükü bindirdi.

Seçim sonrası ilk haftada yükselişe geçen döviz kurları, ikinci haftadaysa fırladı. Döviz kurunda yaşanan artış dış borç başta olmak üzere büyük bir yüke neden oldu. Dolar kuru seçim sonrası yüzde 15,4 arttı. Yabancı paralar sadece son iki günde TL karşısında yüzde 8,32 yükseldi. Bu durum Kur Korumalı Mevduat (KKM) ve dış borç cephesinde yükü artırıyor. Son verilerde, Türkiye’nin toplam dış borç stoku 459 milyar dolar olarak açıklanmıştı. Dünya gazetesinden Naki Bakır’ın yaptığı hesaplamaya göre; 28 Mayıs sonrası dolar kurundaki artış Türkiye’ye dış borçlar cephesinde 1 trilyon 409,1 milyar liralık kur farkı yükü bindirdi. Bakır’a göre dolardaki her 1 kuruş artış, dış borçların ekonomiye yükünü yaklaşık 4,6 milyar lira artırıyor.

KKM’ye de 300 milyar ek yük

Ekonomistler KKM’nin hem dolarizasyonu artırdığını hem de çıkışın belirsiz olması nedeniyle riske neden olduğu endişesini sık sık dile getiriyor. Döviz kurlarının kısmen dengeli olduğu seçim öncesi dönemde KKM’nin yükü çoğunlukla bankacılık sektörü üzerindeydi. Yüksek faiz, prim ve opsiyon uygulamalarıyla KKM cazibesini artırmaya çalışan bankacılık sektörünün yanı sıra döviz kurlarında seçim sonrası yaşanan ve son iki gündür daha da sertleşen yukarı yönlü hareket hem Hazine’nin hem de Merkez Bankası’nın KKM faturasını artırdı. Ekonomim gazetesinden Şebnem Turhan’a konuşan Uğur Gürses, “en pozitif senaryom” olarak nitelendirdiği hesaplamasında döviz kurlarındaki artışın KKM’ye maliyetinin 300 milyar dolar olduğu tahmininde bulundu.

Haber Merkezi