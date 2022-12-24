'Kur artmıyor ama mal yok'

Uzmanlar ekonomi politikalarının TL’de değer kaybına neden olduğuna dikkat çekerken ekonomist Ali Ağaoğlu, ekonomi yönetiminin döviz fiyatlarını baskılayabilmek için neredeyse elindeki bütün kaynakları seferber ettiğini savunarak, kurun bu seviyede kalmasına rağmen, etkilerinin yaşandığına dikkati çekti.

Ağaoğlu, ”Herkes ısrarla kur ne zaman patlayacak diye soruyor. Hayır patlamasına gerek yok. Patlamadan da biz olası sonuçların bazılarını yaşıyoruz. İlaç konusunda yine haberler çıktı son günlerde; ilaç bulunmasında bazı sıkıntılar yaşanıyor. Bazı mal ve hizmetlerin sıkıntısını hissetmeye başlayacağımızı söylemiştim. Kurunuz sabit ama mal yok” dedi.

Nasıl Bir Ekonomi YouTube kanalında Hakan Güldağ’la güncel gelişmeleri yorumlayan Ağaoğlu, kuru bu seviyede tutmak için eldeki bütün kaynakların seferber edildiğini söyledi: ”Önümüzdeki yıl neyi kullanacağız da aylık 10 milyar dolar cari açık vereceğiz? Neyi kullandık; 65- 70 milyar dolar civarında KKM, yaklaşık 40 -45 milyar dolar civarında ihracat bedeli, bir de üzerine 20 -25 milyar dolar civarında net hata noksan fonlaması. Yani şu hesabı yaptığımızda yaklaşık 115-120 milyar dolar civarında bir kaynak. Önümüzdeki sene 120 milyar dolar, aylık 10 milyar dolar cari açığa geliyor” diye konuştu.

Haber Merkezi