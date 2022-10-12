James Longsdon ve Fitch’in Türk Bankalarından Sorumlu Direktörü Lindsey Liddell, Dünya gazetesine röportaj verdi.

Longsdon, Türkiye için kur riskinin bulunduğunu belirterek “Ancak, başka ülkelerde de nispeten dolarize olmuş bankacılık sektörleri olmasına rağmen, biz daha çok Türkiye’nin de yer aldığı EMEA bölgesi, BDT+ ülkeleri ve bazı Afrika ülkelerine odaklıyız. Bunlar arasında kur riskine karşı en kırılgan ülke Türkiye” değerlendirmesini yaptı. Liddell ise Merkez Bankası’nın önümüzdeki yılda para politikasında sıkılaştırmaya gideceğini düşünüyor.

Lidell, “Negatif reel faiz TL üzerinde sürekli değer kaybı baskısına yol açarken, bu durum mevduattaki ciddi dolarizasyon ve yüksek yabancı para borçlar nedeniyle bankaların kredi profilleri için riskleri artırıyor. Artan makroekonomik dengesizlikler (enflasyon ve cari açık), zayıf küresel büyüme, kötüleşen dış ortam, tüm dünyada artan faiz oranları ve düşük dış likidite tamponları nedeniyle mevcut politika karışımı sürdürülemez olduğundan, TCMB’nin 2023’te para politikasını eninde sonunda sıkılaştırmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.