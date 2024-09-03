Kuraklık desteği verilsin

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Edirne’deki üreticiler için “kuraklık” desteği istedi.

Bayraktar, “Edirne ilinin Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre ortalama ayçiçeği verimi 200 kilogramdır ancak bu sene üreticiler dekardan ortalama 100, 150 kilogram alabilmektedir. Daha az verim alan üreticiler de vardır. Verimde yüzde 25 ila 50 oranında azalma olduğunu görüyoruz. Verim düşük olduğu için üreticinin ürününden sağlayacağı gelir de düşük olacaktır. Bölgede gelir kaybının telafisi için kuraklık desteği verilmesi önemlidir. Kuraklık desteğini hükümetimizden bekliyoruz” dedi. Bayraktar, hayvansal ürünlerin girdi fiyatının artmasına karşı et ve süt fiyatlarının aynı oranda artmadığını, bu nedenle üreticilerin üretimden çekildiğini anlattı. AA

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