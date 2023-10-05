Kuraklık, üretimi çok düşürdü

Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Şafak Kırbiç, bu yıl ayçiçek verimi ve yağ oranlarında ciddi düşüş yaşandığını söyledi.

Kırbiç, “”Bu yıl ülkemizde yaşanan kuraklık neticesinde ülke üretiminde bir düşüş yaşandı. Geçtiğimiz yıl ülkede ayçiçeği üretiminde rekor bir üretim oluşmuştu. Fiyatlardan üreticinin gelirinde düşüş yaşandığı için ekim alanlarında özellikle İç Anadolu Bölgesi’nde ekim alanları daraldı. Kuraklıktan dolayı ülke üretimde ciddi bir düşüş yaşandı. Bazı bölgelerde biçilmeden tarlada kalan ürünler dahi oldu. Bu da tabi ki üretiminde bir düşüş yaşandı. Yağ oranlarında da çok sıcakların gelişmesinden dolayı düşüş yaşandı. Yağ oranları ilk günlerde kötüydü sonraki günlerde düzelme oldu. İnşallah önümüzdeki yıllarda kurak yıl yaşamayız. Kuraklık buğday ekim dönemi gelmesine rağmen devam etmekte” dedi. Edirne - Anka

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