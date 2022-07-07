Kurban fiyatı vatandaşa pahalı, bize düşük

Aydın’da kurbanlık satan besiciler, “Maliyetlere bakınca fiyatlar bize göre düşük ama vatandaş çok buluyor” dedi.

Kurban pazarında herkes dertli

Kurbanlık seçerken ve keserken dikkat edilmesi gerekenler

Kurban Bayramı’na sayılı günler kaldı, ancak Aydın’ın Karacasu ilçesindeki kurban pazarında beklenen hareketlilik yaşanmadı. Pazarda kurbanlık satan besiciler, “Alacak olan geçen hafta aldı. Genel ağırlık, arifeyi bekliyor. Maliyetlere bakınca fiyatlar bize göre düşük ama vatandaş çok buluyor. Vatandaşa pahalı, bize düşük geliyor” dedi. Karacasu’da kurulan kurban pazarında küçükbaş hayvan fiyatları 2 bin 500 ila 3 bin 500 arasında değişiyor. Cins ve ağırlığına göre 5 bin liraya kadar da kurbanlık bulunabiliyor. Geçen senelerde yürümenin bile mümkün olmadığı kurban pazarı, ekonomik kriz nedeniyle bu yıl oldukça sakin.

“Hayvancılık bitti

Pazarda kurbanlık satan Hüseyin Aksoy, “Karacaören’den geldim. 45 yaşındayım. Çocukluğumdan beri yapıyorum. Piyasa düşük. Alan yok. Millete pahalı geliyor, bize ucuz geliyor. Yem pahalı, saman pahalı. Kuzu ve erkeç fiyatları 2 bin 500 ile 5 bin arasında değişiyor. Geçen seneye göre yüksek ama maliyetlere bakarsak düşük fiyatlar. Kuzu yemi geçen sene 200 liraydı, kuzu pazarda 2 bin liraya satılıyordu. Bu sene kuzu yemi 400 lira oldu, kuzunun 4 bin liraya satıl ması lazım ama fiyatlar 2,5-3 bin arasında geziyor. Vatandaş almaktan geri duruyor” dedi. Ali Kuş, “Hayvancılık, çobanlık bitti. Geçen yıllara göre geri geldi satışlar. Fiyatları yükseltemiyoruz” diye konuştu.

Aydın - anka