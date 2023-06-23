Kurban pazarları durgun

Diyarbakır Kırmızı Et Üreticileri Birliği tarafından açıklanan fiyat listesine göre Diyarbakır’da bu yıl kurbanlık fiyatları, önceki yıla göre yüzde 115 oranında artış gösterdi.

Kuzu eti kilogram fiyatı 90 liradan başlıyor. Kurbanlık koyun ortalama fiyatı ise 4 bin ila 10 bin arasında değişiyor. Bu rakam, kurbanlığın ağırlığı ve cinsine bağlı olarak 11 bin liraya kadar da yükselebiliyor. Geçen yıl kilogram fiyatı 65 liradan satılan dana eti, bu yıl ise 300 lira olarak belirlendi. Büyükbaş danaların tanesi 75 bin ila 150 bin lira bandında satılıyor. Diyarbakır’da besicilik yapan Sabri Yalın, her yıl kendi beslediği küçükbaş hayvanları Diyarbakır Canlı Hayvan Borsası’na getirip pazarlıyor. Bu yıl tüketicilerin kurbanlık almada zorlandığını anlatan Yalın, “Bu dönemde insanlar evlerine ekmek götüremiyor. Bu halde de Kurban Bayramı geldi. Satış yok, alım da yok. Bizim insanlarımız da bu durumdan rahatsız. Başka bir şey diyemiyorlar” sözleri ile ekonomik krizin kurbanlık pazarına olumsuz yansımasını anlattı. Haber Merkezi

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