Küresel bir çözüm mümkün

TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski, dijitalleşmeye önem veren şirketlerin krizden daha sağlam çıktıklarını söyledi.

“Dünyada güvenli liman kalmadı” diyen Kaslowski, salgının küresel olduğunu ve küresel bir çözümün mümkün olduğunu ifade etti. Bloomberg HT’ye koronavirüs krizinin etkilerini ve sonrasına ilişkin beklentilerini anlatan TÜSİAD Başkanı, salgın nedeniyle birçok sektörde ani duruş olduğunu belirtti. Kaslowski, sürece ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: “Normalleşme sürecinin ilk fazına girmişken ekonomi dünyası nasıl olacak bakıp ona göre yatırımlarımızı ve protokollerimizi hayata geçirmemiz lâzım.. Üretim açısından farklı sektörler etkilendi. Etkilenmeyen hiçbir sektör neredeyse yok, belki gıda ve telekom, ama restoranların, otellerin kapatılmasıyla gıdada da bu dönemde arz fazlası söz konusu.” Koronavirüs döneminin ‘hızlı küreselleşme’ döneminden kalan bazı dengesiz durumları düzeltmek için bir fırsat olacağını da öne süren Kaslowski “Bu eski krizlere benzemiyor, bir sağlık krizi, dünyada güvenli liman kalmadı. Küresel bir kriz ve küresel biçimde çözmemiz gerekecek” ifadesini kullandı.