Küresel ekonominin 584 milyar doları risk altında

Yıkıcı olaylarının küresel Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) üzerindeki etkisini araştıran Cambridge Üniversitesi, 2020 yılında bu tür olayların küresel ekonomiden 584 milyar doları silebileceğini öngörüyor.

Cambridge Üniversitesi İşletme Fakültesi Risk Araştırmaları Merkezi tarafından yayınlanan ‘Cambridge Küresel Risk Görünümü 2020’ raporuna göre, geçen yılın yüzde 3 üzerinde olan bu rakam 2020 küresel GSYİH’nin yüzde 1,55’ine denk geliyor. Bu tür risklere en çok maruz kalan şehirlerin bir listesini de içeren raporda İstanbul ikinci sırada yer alıyor. En çok riske maruz kalan şehir 25 milyar dolarlık risk ile Tokyo olurken İstanbul’un barındırdığı risk 18,8 milyar dolar. Dünya gazetesinin haberine göre, İstanbul ve Tokyo için en büyük risklerin başında devletler arası çatışmalar gelirken Manila (14 milyar dolar) ve Taipei (13.3 milyar dolar) için en yüksek olasılıklı risk fırtına. Üçüncü sıradaki New York (16.1 milyar dolar) ile ilgili en önemli riskse piyasaların çökmesi. Piyasa riski, geçen yılın raporunda 13.3 milyar dolar ile en çok riske maruz dördüncü şehir olan İstanbul için de 2019’un en önemli riskiydi.