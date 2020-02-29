Küresel piyasalar allak bullak

Yeni tip koronavirüs salgınının Çin dışında da hızla artması ve ekonomide sebep olacağı hasar beklentilerinin yükselmesi küresel piyasaları sert etkiledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Çin dışında da hızla artması ve ekonomide sebep olacağı hasar beklentilerinin yükselmesi ile dünya borsalarında sert düşüşler devam ediyor. Avrupa ve Amerika’da da Kovid-19 salgını ile ilgili her geçen gün farklı bir ülkede yeni vak’aların ortaya çıkması ve ABD’de önceki gün açıklanan makroekonomik verilerin ülke ekonomisinin pozitif seyrinin kırılgan olduğuna işaret etmesi, küresel büyümeye ilişkin endişeleri arttırdı. Artan endişelerle dünya borsalarında sert düşüşler görülürken, ABD’nin uzun vadeli tahvil faizleri tarihî düşük seviyelere geriledi. Ekonomik aktiviteye ilişkin endişelerle petrol fiyatlarındaki düşüş eğilimi de bugün Asya piyasalarında devam ediyor. Brent petrolün varil fiyatı 50,4 dolarla Aralık 2018’den bu yana en düşük seviyesini görmesinin ardından, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 2,3 değer kaybıyla 50,5 dolardan işlem görüyor. Analistler, Suriye’deki gelişmelerin gündemin odağına yerleştiğini belirterek, veri gündeminde ise yurt içinde büyüme, yurt dışında ise ABD’nin kişisel gelir ve harcamalar verilerinin öne çıktığını söyledi.