Küresel ticaret karantinada

Euler Hermes’in tahminlerine göre Koronavirüs’ün mal ve hizmet ticaretinde yaşatacağı kayıp çeyreklik bazda 320 milyar dolara ulaşabilir.

Euler Hermes dünya ticaretini etkisi altına alan Koronavirüs ile ilgili üçüncü raporunu yayımladı. Geçtiğimiz yıl ABD ve Çin arasında yaşanan ticaret gerginliğinin, küresel ticaretin büyüme hızını 2009’dan beri görülen en düşük seviyeye çekmesinin ardından, Koronavirüs’ün de bu yıl ticaretin önünde büyük bir bariyer oluşturması bekleniyor.

Çeyreklik ticarÎ kayıp 320 milyar dolara ulaşabilir

Euler Hermes’in tahminlerine göre virüs sebebiyle mal ve hizmet ticaretinde yaşanacak kayıplar çeyreklik bazda 320 milyar dolara ulaşabilir. Bu kaybın, ABD ve Çin arasında geçtiğimiz sene yaşanan ticarî gerilimin, küresel gümrük vergisi oranları üzerinde oluşturduğu yıllık etkiye benzer olacağı anlamına geliyor. Önümüzdeki dönemde Çin ve Avrupa’dan gelebilecek olan talep yavaşlamasından dolayı oluşacak ihracat kayıplarının Nisan sonunda 161 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Virüs etkisiyle, turizm sektöründe küresel çapta toplam 125 milyar dolarlık, ulaşım hizmetlerinde ise 33 milyar dolarlık bir ihracat kaybı öngörülüyor.

KONTEYNIR GEMİLERİNDE YÜZDE 49 DÜŞÜŞ

Göstergelere göre 2020 yılının ilk ve ikinci çeyreğinin ticaret hacminde çeyreklik bazda yıllandırılmış olarak düşüş bekleniyor. Bu yılın ilk çeyreğinde bu hacimde yüzde 2,5’lik bir düşüş olması, ikinci çeyrekte de düşüşün kesinlikle devam etmesi öngörülüyor. Uluslararası Deniz Ticaret Odası tahminine göre Koronavirüs salgını sebebiyle küresel ticarette kullanılan konteynır sayısında 350 binden fazla azalma görülüyor. Avrupa Komisyonu’na göre son dört haftada Çin’den yola çıkan konteynır gemilerinde yüzde 49 düşüş yaşandı. Euler Hermes, bütün göstergelerden yola çıkarak 2020 yılının ikinci yarısında iyileşmenin başlayacağına işaret ederken küresel ticarî büyüme tahminini yüzde 0,4 olarak güncelledi.

Bu arada, güçlü dolar ve düşük emtia fiyatları ile düşük talebin devam etmesi 2020 yılında nominal ticaretin resesyonda kalmasına sebep olabilir. Yılın ilk yarısında ticari hacimde de daralma bekleyen Euler Hermes, küresel ticaret hacminin yüzde 1,5 azalmasından sonra yılın tamamı için bir daralmaya işaret ediyor.

İstanbul - Reyhan Keser

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Piyasalar alt-üst

Küresel piyasalarda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını endişeleri ve ekonomik aktiviteye ilişkin belirsizliklerle oynaklık ve varlık fiyatlarındaki sert dalgalanmalar devam ediyor. ABD’de pay piyasaları, önceki gün yüzde 5’e yaklaşan yükselişlerle bir önceki günkü kayıplarını telafi etse de dün vadeli işlemlerde endeks kontratlarının tekrar düşüşe yönelmesi ve yüzde 3 değer kaybetmesi dikkati çekiyor.

AVRUPA’DA DURUM

Avrupa tarafında, salgından etkilenen kişi sayısındaki artışın devam etmesiyle borsada satıcılı bir seyir izleniyor. Almanya Başbakanı Angela Merkel’in, Almanya nüfusunun yüzde 60 ila 70’ine Kovid-19 bulaşabileceğini söylemesi ve İngiltere’de Hasta Güvenliğinden Sorumlu Devlet Bakanı Nadine Dorries’te Kovid-19 tespit edilmesi, önceki günden beri gündemin en önemli konu başlıkları oldu. Avro/dolar paritesi, iki haftayı aşan yükseliş trendinin ardından önceki gün yüzde 1,5 değer kaybederek 1,14’ün üzerinden 1,1277’ya kadar indi. Parite, düne alıcılı başladı ve önceki günkü kayıplarının bir kısmını telafi ederek 1,1350’ye çıktı.

TÜRKİYE’DE DURUM NE?

Yurt içinde, dün 106.900 seviyesine kadar yükselen BIST 100 endeksi Kovid-19 salgınına ilişkin endişelerle düşüşe geçerek, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 2,38 azalışla 101.062,51 puandan tamamladı. Dün yüzde 0,2 artışla 6,1568’den kapanan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 6,1450 seviyesinde işlem görüyor. Analistler, Türkiye’de ilk Kovid-19 vakasının görülmesine karşın alınan tedbirlerin, konuya ilişkin endişeleri sınırlandırdığını belirterek, salgının küresel ekonomiye vereceği hasar ile ilgili belirsizliklerin piyasalar üzerinde belirleyici olduğunu kaydetti. İstanbul - aa