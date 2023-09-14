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15 EYLÜL 2023 CUMA - YIL: 54

Kutu gibi daireye 10 bin TL kira

14 Eylül 2023, Perşembe 23:37
Üniversitelerin açılmasına günler kala öğrencilerin temel sorunu haline gelen barınma krizi yine gündemde.

Antalya’da, kutu gibi, 35 metrekarelik bir dairenin kirası 10 bin lirayı bulurken, öğrenciler çare arıyor. gazeteduvar’ın haberine göre, yurda yerleşemediğinden ev tutma seçeneğine yönelen öğrenciler içinse şartlar gün geçtikçe zorlaşıyor. Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden Eda Aslan’ın sınıf arkadaşıyla yaşadığı evin büyüklüğü sadece 35 metrekare. İki küçük oda, bir kişinin zor sığabildiği bir banyo ve bir köşeye iliştirilmiş mutfak tezgâhından ibaret bu minyatür evin kirası şu an 10 bin lira. İki öğrenci, 2021’de 1800 lira, geçen eğitim sezonunda ise 4 bin lira ödedikleri ev kirasını 10 bin liraya çıkarmak isteyen ev sahibine karşı gelseler de çok uzun süre direnememişler. Yaşadıkları evi eğitim sezonunda boşaltmalarını isteyen mülk sahibi yeni kiracıların yabancılar arasından seçileceğini söyleyince ve tahliye ısrarına tehditler de eklenince taşınmaya karar vermişler. Eda Aslan, ayrıca, “Ama kiraları dudak uçuklatan evler de özel yurtlar da şu anda alıcı buluyor. Çünkü bu alanda resmen orman kanunları işliyor. Senelik kira artışı yüzde 25 civarında olması gerekirken ev sahipleri, okulların açılacağı dönemde istedikleri kiralara yüzde 100’ü aşan düzeyde zam yapıyor. Halihazırda kirada yaşayan birçok arkadaşımız ev sahipleriyle sorun yaşıyor. Farklı bir alternatifi olmayan öğrenciler, bu fiyatları mecburen kabul ediyor.” dedi. 

Haber Merkezi

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