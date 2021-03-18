Kuyumcular tepkili

‘Kuyum Ticareti Hakkında Yönetmelik Taslağı’nda yer alan, kuyumcuların kamu bankalarına 500’er gram altın yatırmalarını öngören maddeye sektörden eleştiri geldi.

Kuyumcuların uzun zamandan beri Ticaret Bakanlığı’ndan talep ettiği ‘Kuyumculuk Yasası’nın geçtiğimiz günlerde çıkarılan taslak halindeki bazı maddeleri kuyumcularda memnuniyetsizliğe sebep oldu. Ticaret Bakanlığı’nın kuyumculuk faaliyetlerine düzenleme getirmek üzere hazırladığı ‘Kuyum Ticareti Hakkında Yönetmelik Taslağı’nda en fazla tepki, 500 gram altın teminatı maddesine geldi. Taslağa göre, kuyumculuk faaliyetinde bulunabilmek için kamu sermayeli bankalar veya kamu sermayeli katılım bankalarında kuyum işletmesi adına açılan hesaba 500 gram altın teminatı yatırılması gerekiyor.

Hiç alınmaması gerekir

Dünya gazetesinden Özge Yavuz’un haberine göre İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı (İKO) Mustafa Atayık, geçen hafta İzmir ve Ankara Kuyumcular Odası başkanlarıyla Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürü ile Ankara’da bir araya gelerek görüşlerini sunduklarını söyleyerek, “Yönetmeliğin esnafı zorlayacak ve piyasadaki ticarî hayata olumsuz yansıyacak muhtemel maddelerini gerekçeleriyle gündeme getirdik. Görüşme olumlu geçti ve sektör lehine bazı ilerlemeler kaydedildi. Buna göre taslakta daha önce 500 gram olarak yer alan teminat tutarı 250 grama düşürüldü. Ancak sektörün sekteye uğramaması için bunun hiç alınmaması veya yetki belgesi kapsamında bir sözleşmeyle teminat vermeden sorunun çözülmesini talep ettik. Sonuç olarak hiç alınmayacak gibi görünüyor” dedi.

Sektöre zarar verir

İstanbul Mücevherciler, Kuyumcular ve Sarraflar Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Yıldırımtürk, Ticaret Bakanlığı tarafından kuyumculara yönelik hazırlanan yönetmelik taslağına sektörün ihtiyacı olduğunu ancak taslakta geçen 500 gram altın teminatın sektöre zarar vereceğini ve kaldırılması gerektiğini söyledi. “Kuyumcular kamu ve kamu katılım bankalarının bayisi değildir” diyen Yıldırımtürk, sektörün hesaplamalarına göre, taslağın yasalaşması durumunda yaklaşık 17.5 ton altının kamu bankalarına yatırılması gerektiğini belirtti.