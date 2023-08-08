İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Başkanı Mustafa Atayık, altın ithalatına getirilen ek mali yükümlülükler hakkında, “Şoktayız, sektör olarak kuyumculuk yapamayacak hale gelebiliriz” dedi.

Bloomberg HT yayınına konuk olan Atayık şunları söyledi: “Türkiye’de kuyumculukta dünya pazarlarında ihracatta ikinci, pazar payında beşinci, üretimde üçüncü, 40 bin kuyumcu var bunun 10 bine yakını üretici böyle bir şeyin aniden çıkması bizi şok etti. Sektörle konuşuldu denildi fakat İstanbul Kuyumcular Odası olarak bizden böyle bir bilgi akışı olmadı, sorulmadı dolayısıyla şoktayız. Bu durum sektörü kayıt dışını itecek, üretim çok düşecek devletimizin bunu yeniden istişare etmesi ve düzeltilmesi lazım. Mücevherlerin ithalatına getirilen yükümlülükle en fazla tüketiciye zarar gelecek.”

Haber Merkezi