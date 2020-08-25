Libya’da gözler Hafter’de

25 Ağustos 2020, Salı 17:00
Lİbya Başbakanı Fayiz es-Serrac ve Tobruk Temsilciler Meclisi (TM) Başkanı Akile Salih, 21 Ağustos’ta ateşkes kararı aldıklarını duyurdu.
Serrac, “millî ve siyasî sorumluluğunun, ülke ve bölgenin içinde bulunduğu durumun ve salgın şartlarının gereği olarak ülkedeki bütün askerî güçlere derhal ateşkes yapılması ve askeri operasyonların durdurulması talimatı” verdi. Serrac, fiilî bir ateşkes için Sirte ve Cufra’nın silahtan arındırılmış bölgeler olması, yabancı ve paralı askerlerin ülkeden çıkması gerektiğine dikkati çekerken bütün Libyalıların üzerinde anlaşacağı Anayasa hükümlerine uygun olarak, Başkanlık Konseyi ve genel seçimlerin gelecek Mart ayında yapılması çağrısını yineledi. Hafter’in siyasî müttefiki Akile Salih de Serrac’ın yaptığı ateşkes açıklamasıyla eş zamanlı şekilde “âcil bir ateşkes ve Sirte’nin yeni kurulacak Başkanlık Konseyi’ne geçici olarak ev sahipliği yapması” çağrısında bulundu. Söz konusu ateşkes kararları hakkında suskunluğunu koruyan ülkenin doğusundaki gayrimeşru silâhlı güçlerin lideri Halife Hafter’in bu konudaki tavrı da merak ediliyor.
AA
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