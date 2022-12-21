Limon İşçileri: Ücretler Yetersiz

Mersin’in Erdemli ilçesinde, ünlü Lamas Limonu hasadı başladı.

Hasadı zamanı olması dolayısıyla gittiğimiz Erdemli ilçesi Koyuncu mahallesinde bir limon bahçesinde görüştüğümüz limon toplama ve ayrıştırma emekçileri ile limon işçiliğinin zorluklarını ve şikayetlerinin neler olduğunu konuştuk.

Limon işçileri Meryem Gürsoy, Sultan Özdemir ve Ali Keskin Sigortalı olmadıklarını, gündelik 185 lira aldıklarını ve sabah saat 08:00 den, 17:00 ye kadar çalıştıklarını, yevmiyelerinin çok az olduğunu, her şeyin pahalandığını, alış verişe çıktıklarında paralarının çarçabuk bittiğini ve büyük geçim zorluğu çektiklerini dile getirdiler.

Mersin - Hüseyin Küçükoğlu /Hasan Enecik