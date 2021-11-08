Limon ve muz üreticisi dertli

Limon ve muz üreticilerinin yaşadığı mağduriyete dikkat çekten Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Gürer, vatandaşın marketlerde yüksek fiyat sebebiyle limon ve muz alamazken, üreticinin dalında ürününü satamadığını söyledi.

Gürer, “Vatandaş markette ürünlerin yanına yaklaşamıyor, Bakanlık ise sorunu izlemeye devam ediyor. Bu yaşananlar tarımda plansızlığın yansıması ve sonucu, üreten maliyetine satamıyor, tüketen ise rafta sürekli artan fiyatlar nedeniyle ürün alamıyor” dedi. Önemli tarımsal ürünlerden olan limon ve muzun bu yıl da üreticisinin yüzünü güldürmediğini belirten Gürer, “Bakan geçtiğimiz yıl bütçe görüşmelerinde, ‘Limonla ilgili dünyada ihracatta 3’üncüyüz, ey Ömer Fethi, haberin var mı? dünyada 3’üncüyüz’ diyordu. Ben de sesleniyorum Ey Pakdemirli, limon da dalda kaldı, haberin var mı ?” diye sordu.

Ankara - Adnan Solmaz