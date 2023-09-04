LPG yine zamlandı

Brent petrol ve dolar kurundaki hareketlilik ile KDV ve ÖTV oranlarında yapılan zamlar benzin ve motorin fiyatlarında da değişikliğe neden oluyor.
LPG’ye dün gece yarısından itibaren 1 lira 30 kuruşluk zam yapıldı. Böylece otogaz fiyatı ortalama olarak litre başına İstanbul’da 17,59 TL, İzmir’de 17,32 TL ve Ankara’da 17,58 TL’ye yükseldi. 14 Mayıs seçimleri öncesi benzin litre fiyatı 19,76, motorin litre fiyatı da 18,58 liradan satılıyordu. Seçimlerden bugüne kadar benzine yaklaşık 15 lira 98 kuruş, motorine de yaklaşık 19 lira 30 kuruş zam geldi.
Haber Merkezi