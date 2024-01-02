"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 OCAK 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Maaş dengesi alt üst oldu

02 Ocak 2024, Salı 23:28
YÜKSEK EĞİTİMLİLER GİTTİKÇE DAHA AZ KAZANIYOR. ÜNİVERSİTE MEZUNLARININ MAAŞI İLE İLKÖĞRETİM MEZUNLARININ MAAŞI ARASINDAKİ FARK GİDEREK AZALIYOR.

“Ben boşuna mı okuyorum?” etiketli sosyal medya paylaşımlarına bakılırsa bu soru Türkiye’de bir çok gencin aklında. Gençlerin bir kısmı iyi bir eğitim almalarına rağmen refah içinde bir hayat yaşayamayacaklarını düşünüyor. Resmi veriler de ortalama maaşta eğitim farkının giderek düştüğünü gösteriyor.  Yüksek eğitimliler gittikçe daha az kazanıyor. Üniversite mezunlarının maaşı ile ilköğretim mezunlarının maaşı arasındaki fark azalıyor. TÜİK verilerine göre 2006-2022 arasında ilköğretim mezunlarının ortalama ücreti/maaşı yüzde 987 artarken üniversite mezunlarının aldığı ücret/maaş yüzde 622 artış gösterdi. 2022 yılı aylık ortalama kişi başı brüt ücret-maaş toplamda 11 bin 143 lira oldu. Aylık ortalama kişi başı kazanç toplamda 12 bin 450 lira olarak gerçekleşti. Aylık ortalama kişi başı brüt ücret-maaş eğitim durumuna göre değişiyor. İlkokul ve altındakiler 7 bin 830 lira alırken ilköğretim ve ortaokul mezunları 8 bin 262 TL aldı. Lise mezunlarının maaşı 9 bin 349 lira olurken yüksek öğretim mezunlarının ortalama maaşı 15 bin 49 lira olarak gerçekleşti.

Üniversite mezunlarının maaş artışı çok daha düşük

Euronews Türkçe’nin haberine göre ortalama maaş/ücret verisi her dört yılda bir açıklanıyor. Bu son 16 yıldaki değişime yakından bakıldığında yüksek öğretim mezunlarının maaşının diğerlerine göre daha az arttığı görülüyor. 2006 yılında yüksek öğretim mezunlarının maaşının ilköğretim ve ortaokul mezunlarının maaşına oranı 2,75 idi. Yani birisi 100 kazanırken diğeri 274 lira kazanıyordu. Bu oran 2022 yılında 1,82’ye kadar geriledi. Bu orandaki değişim üniversite mezunlarının aleyhine yüzde 34 oldu. Bu oran 2014 yılında 2,61 olurken bu tarihten sonra hızlı bir düşüş dikkat çekiyor. 2018 yılında yüksek öğretim mezunlarının aylık ortalama kişi başı brüt maaşının ilköğretim ve ortaokul mezunlarının maaşına oranı 2,06 idi. Eğitim durumuna göre ortalama maaşının nasıl değiştiğini endeks yöntemi de gayet açık gösteriyor. Buna göre 2006’da tüm eğitim seviyelerinin maaşları 100’e eşitleniyor. 2014 yılına kadar maaşlar birbirine oldukça yakın seyrediyor. Yani, hepsinde maaş artış oranları birbirine yakın. 2014-2018 yılları arasında ise yüksek öğretim mezunları daha aşağıda kalmaya başlıyor. 2018-2022 arasında ise üniversitelileri içeren yüksek öğretim mezunları diğer eğitim seviyelerinden iyice ayrılıyor. Çünkü üniversite mezunlarının aldığı maaş artışı çok daha düşük kalıyor.

Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 243
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Bu tablo Türkiye’ye yakışmıyor

    Gazze’deki 10 bin kanser hastası ilaçsız kaldı

    Maaş dengesi alt üst oldu

    İsrail Gazze’de çamura batıyor

    Yap-İşlet’in maliyeti arttı

    Netanyahu hükümeti gidecek

    İstanbul’da enflasyon yüzde 75

    Tarife zulmüyle vergi zammı

    İsrail'in Gazze'den kaçırdığı bebeği geri alın çağrısı

    Gazze'deki saldırıların maliyeti 58 milyar dolar

    Son 24 saatte 207 Filistinli daha şehit edildi - Katledilen Filistinli sayısı 22 bin 185'e yükseldi

    Zonguldak'taki kayıp 7 personel 45 gündür aranıyor

    Japonya'da yanan uçakta bulunan yolcu ve mürettebat tahliye edildi

    Türkiye'de 2023 yılında 74 bin sarsıntı gözlemlendi

    Japonya'daki depremde 48 kişi öldü

    Malatya'da yolcu otobüsü devrildi: 4 kişi öldü, 36 yaralı var

    Faizde dünya 4.'sü olduk

    Filistinli kardeşlerimize yardım

    Tohumculukta AR-GE’ye ayrılan kaynak artmalı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Vahim gidişatı durdurmanın tek yolu
    Genel

    Bu tablo Türkiye’ye yakışmıyor
    Rüstem GARZANLI

    Diyarbakır, “Şeyh Said Bulvarı”
    Cevher İLHAN

    Geçen yılın son, yeni yılın ilk yüzkarası
    Risale-i Nur'dan

    İslâmiyetin verdiği uhuvvet içinde bin uhuvvet var
    Ali FERŞADOĞLU

    “Kaderim beni günaha zorluyor, ne yapabilirim!?”
    Durmuş Ali İnci

    Her son yeni bir başlangıçtır
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Süleyman KÖSMENE

    Küslükte haklı yer neresidir?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Siyaset dinin - dindarın birinci meselesi mi?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.