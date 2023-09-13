Maaş zamları iki ayda eridi

Enflasyon memur maaşına gelen 8 bin lira seyyanen zammın yarıdan fazlasını yedi.

Zam yağmuru artarak sürüyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in 100 günlük icraatı, hataların maliyetini alt ve orta gelirli kesimin sırtına yükledi.

Enflasyon en düşük memur maaşına gelen 8 bin lira seyyanen zammın yarıdan fazlasını yedi. Türkiye’de enflasyon memur, emekli ve işçinin alım gücünü düşürmeye devam ediyor. Temmuz ayında memura gelen seyyanen zam ve asgari ücretteki önemli artışlara rağmen son iki aylık enflasyon sabit gelirlileri zorda bıraktı. Son iki aylık (temmuz ve ağustos) resmi enflasyon yüzde 20’ye dayandı. Asgari ücretli bir işçi ocak ayında aldığı gıdayı ağustos ayında alamadı. Memurların aldığı 8 bin TL seyyanen zammın yarıdan fazlası da iki ayda eridi. Euronews Türkçe’nin haberine göre, Temmuz’da yüzde 25 zam alan emekliler ise daha zor durumda. Yıl sonuna henüz dört ay varken sabit gelirlilerin alım gücünün daha da düşmesi bekleniyor.

Haber Merkezi