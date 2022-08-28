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28 AĞUSTOS 2022 PAZAR - YIL: 53

Maaş zamları vergiye gidiyor

28 Ağustos 2022, Pazar 17:57
Ücret zamlarına vergi dilimi darbesi sebebiyle 8 bin TL’lik maaş 6 bin TL’ye gerileyecek. Türk-İş ve Hak-İş’in gelir vergisi tarife basamaklarında işçiler lehine düzenleme yapılmasını istemesi, vergi dilimleriyle eriyen maaşları yeniden gündeme getirdi.

Temmuz ayında asgari ücrete yapılan zamla birlikte gelir vergisi dilimleri güncellenmedi. Bu da ücretlerini brüt üzerinden alanların daha düşük maaş almalarına yol açıyor. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay’ın aktardığına göre, aylık 8 bin TL brüt ücreti olan bir çalışanın geliri, kesintiler nedeniyle ocak ayına kadar net 6 bin 395 liraya düşüyor. Sözcü’nün haberine göre aynı çalışanın ücreti, asgari ücret kaynaklı vergi istisnası artmasına rağmen 6 bin 52 liraya geriliyor. Yani bu çalışan yıl sonuna geldiğinde aylık 1.948 lira vergi ve SGK kesintisi ödemiş oluyor. Bu da ücretinin yaklaşık dörtte birine karşılık geliyor. Vergi uzmanlarının yaptığı hesaba göre ise, brüt maaşı 15 bin TL olan bir çalışanın yıl başında eline geçen net tutar 11 bin TL iken, bu ay itibarıyla bu tutar 10 bin TL’ye kadar düştü. Yani toplam 5 bin TL’lik vergi kesintisi yaşanmış oldu.

Haber Merkezi

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