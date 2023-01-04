ENAG’IN YÜZDE 137.55 OLARAK HESAPLADIĞI YILLIK ENFLASYON TÜİK’E GÖRE YÜZDE 64.27.

YİNE FARKLI SONUÇLAR

Enflasyondaki hesap farkı yine farklı sonuçlar ortaya çıkardı. TÜİK verilerine göre Aralık ayında enflasyon aylık yüzde 1.18, yıllık yüzde 64.27 olarak gerçekleşti. Bağımsız Enflasyon Araştırma Grubuna (ENAG) göre ise bu veriler yüzde 5.18 ve yüzde 137.55.

ZAMLAR TÜİK’E AYARLI

SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına 15.4, memur ve emeklilerinin maaşlarına yüzde 16.5 zam yapılması öngörülürken. Cumhurbaşkanı Erdoğan zam oranını yüzde 25 olarak açıkladı. Zam oranı asgarî ücret artışının gerisinde kaldı.

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Maaş zamlarına enflasyon oyunu

TÜİK’in açıkladığı yüzde 1,18’lik Aralık ayı enflasyonu ile birlikte memur maaşları ve Emekli Sandığı’ndan emeklilerin aylıkları yüzde 16,5 oranında artacak.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre 2022 yıl sonu enflasyonu %64,27 oldu. Aralık ayında aylık enflasyon ise yüzde %1,18 oldu. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup %79,83 ile konut oldu. Gıda ve alkolsüz içecekler grubunda ise enflasyon 77,87 olarak gerçekleşti. Reuters’ın yaptığı ankete göre enflasyonun yüzde 66,8 olarak gelmesi bekleniyordu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) son enflasyon raporunda yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 65,2 olmuştu. Aralık’ta yıllık çekirdek enflasyon ise yüzde 51,93 olarak gerçekleşti.

ENAG: Yıllık enflasyon % 137,55

Bağımsız ekonomistlerin oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) da TÜİK’in verilerini açıklamasından kısa bir süre önce Aralık ayı enflasyon verilerini kamuoyu ile paylaştı. ENAG, Aralık ayında Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) yüzde 5,18 arttığını duyurdu. ENAG, TÜFE’nin 2022 yılındaki artışının ise yüzde 137,55 olarak gerçekleştiğini bildirdi. ENAG’a göre, son altı aylık enflasyon ise yüzde 38,57 oldu.

Yüzde 15,4 fark verilecek

TÜİK’in açıkladığı Aralık ayı enflasyon verileri ile birlikte memur maaşlarına ve emekli aylıklarına yapılacak enflasyon farkı zammı belli oldu. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına Ocak ayında yüzde 15,4 oranında enflasyon farkı verilecek. Memur maaşları ve Emekli Sandığı’ndan emeklilerin aylıkları ise yüzde 16,5 oranında artacak. Ocak ayından itibaren geçerli olmak üzere memur ve emeklilerin maaşlarına enflasyon farkı ve toplu sözleşmeden alacakları zammın yanı sıra refah payı adı altında ilave bir destek sağlanması da bekleniyor.

‘Halkı yanıltmak suçtur’

Ekonomistler TÜİK verilerini yorumladı. Uğur Gürses: Hükümetin enflasyon tahminini TÜİK tutturmuş! İris Cibre: TÜFE aylık 1.18% artarken ÜFE aylık 0.24% düştü

Gıda fiyatları ise aylık 1.86% artmış. Verilerle oynamak, halkı yanıltmak hata değil suçtur... Ne grafik koymaya, ne analiz yapmaya gerek yok. Hakan Kara: Ücretiniz geçmiş enflasyona göre artsa dahi, enflasyon refahınızdan çalar. Düşük ölçülüyorsa daha fazla çalar. Binhan Elif Yılmaz: TÜİK 2022 yıllık TÜFE’yi %64,27 olarak açıkladı. Aylık artış %1,18. Aralık 2021’de TÜFE aylık %13,58 ile sıçrama yapmamış olsaydı, bugün yıllık enflasyon %85 üstü olacaktı Baz etkisi sağ olsun.”

Ayıp bir şey!

Fatih Özatay: 2022 enflasyonu %64.3. Bir de şöyle bakın: Bu garip ekonomi modeli macerasına Eylül 2021’de başladık. Eylül 2021-Aralık 2022’de (15 ayda) enflasyon tam %97.7 oldu. Eylül 2021 sonunda 500 liraya aldığımız bir malı Aralık 2022 sonunda 989 lira vererek alabilir hale gelmişiz. Cem Oyvat: İTO’nun aylık enflasyonu %2.94, ENAG’ınki %5.18 iken; TÜİK’in Aralık 2022 aylık enflasyonunu %1.18 olarak açıklaması ayıp bir şey. Türk-İş’in aylık mutfak enflasyonu %4.41 iken, TÜİK’in Aralık 2022 gıda enflasyonunun %1.86 olması da...

Haber Merkezi