Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu’ndan yapılan açıklamada, ülkedeki ağır ekonomik kriz şartlarına rağmen TÜİK’in enflasyonu gerçekte olduğundan daha düşük göstermeye devam ettiğini belirtti.

Açıklamada şöyle denildi: “Hükümet, TÜİK aracılığıyla kamu emekçilerinin haklarını gasp ettiği gibi, her ay daha da zorlaşan hayat şartlarında, enflasyon farklarını aylık olarak maaşlara yansıtmayarak kamu emekçilerini binlerce lira zarara uğratmaya devam etmektedir. TÜİK’e göre konut harcamaları geçen yıl yüzde 40 artmış. Konut kiralarının iki-üç kat arttığını bilmeyen ve yaşamayan yok. Yine aynı TÜİK giyecek fiyatlarının geçen yıl yüzde 40 arttığını ileri sürüyor. Bu oranların hiç birisinin inandırıcılığı yok. Emeğimizi yok sayamazsınız ve artık yeter diyoruz! Maaşlar market kasasında eriyor, ev kirası memurun maaşını bitirmektedir. Enflasyon farkı zam değildir.” İstanbul - Aslan Özdemir

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