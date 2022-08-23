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23 AĞUSTOS 2022 SALI - YIL: 53

Maaşlar yüzde 85.6, gıda yüzde 176 arttı

23 Ağustos 2022, Salı 19:21
Kamu çalışanlarının ücret ve aylıklarının enflasyon farkları da dahil yüzde 85,6, oranında arttığı son bir yılda gıda fiyatlarındaki artış yüzde 176’ya ulaştı. Vatandaşlar Ağustos 2021’de 100 liraya dolan bir sepet için bu yıl aynı ay 276 lira ödemek zorunda kaldılar.

RECEP GÖREN - ANKARA

Birleşik Kamu-İş Ağustos ayı “Halkın Enflasyon Araştırması”nı yayınladı. Ücretlilerin, dar ve sabit gelirlilerin harcamalarının en büyük kısmını oluşturan gıda fiyatlarındaki yükseliş ağustos ayında da tüm hızıyla devam etti. Ağustosta bir önceki aya göre yüzde 3,5 oranında artış yaşanan gıda fiyatları yılın sekiz aylık döneminde yüzde 91,7 oranında arttı. Kamuda çalışanların ve kamu emeklilerinin ücret ve aylıklarının enflasyon farkları da dahil yüzde 85,6 oranında arttığı son bir yıllık dönemde de gıda fiyatlarındaki artış ise bunun bir kat fazlasıyla yüzde 176 oldu.

AÇLIK RİSKİ ARTIYOR 

Birleşik Kamu-İş’ten yapılan açıklamada, yanlış ekonomik ve tarımsal politikaların gıda fiyatlarında yol açtığı artış, gelirindeki artışı bırakın gıda fiyatlarını genel enflasyon oranının da oldukça altında kalan vatandaşların açlık riskini giderek büyüttüğü belirtilerken, “Gıdaya erişimi zorlaştıran fiyat artışları vatandaşları yetersiz ve sağlıksız beslenmeye zorluyor.  Son bir yılda kamu çalışanları ve kamu emeklilerinin ücret ve aylıkları enflasyon farkları da dahil yüzde 85,6 oranında arttı. Asgari ücretteki artış yüzde 94,6 oldu, işçi ve bağımsız çalışanların emekli aylıkları ise yüzde 78,61 oranında artırıldı.  Buna göre geçen yıl ağustos ayında 100 liraya alınan bir gıda sepeti için bu yıl ağustos ayında 276 lira ödemek gerekirken, kamu çalışanı ve emeklisinin 100 liralık geliri ise 185,6 lira, asgari ücretlininki 194,6 lira, işçi ve Bağ-Kur emeklisininki ise 178,6 lira oldu” denildi. 

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