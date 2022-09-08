'Maaşlara seçim zammı gelebilir'

Geçmiş dönemlerde kamu bankaları Halkbank ve Ziraat Bankası’nda Genel Müdür Yardımcılığı yapan Başkent Üniversitesi Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şenol Babuşcu, seçimi nisana çekerlerse ekimde asgari ücret, memur ve emekli maaşına erken zam gelebileceğini iddia etti.

Babuşçu, “Seçim öncesi asgari ücretliye, memura, emekliye, işçiye yüzde 50-60 zam yapılmasını bekliyorum” dedi. artıgerçek’in haberine göre, Babuşcu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yıl sonunda enflasyonun düşeceğine ilişkin sözlerini değerlendirdi. Babuşcu, seçimi nisana çekerlerse ekimde asgari ücret, memur ve emekli maaşına erken zam gelebileceğini iddia etti. “Enflasyon hükümetin alacağı tedbirlerle düşmeyecek. Enflasyon, kasıma kadar yükselmeye devam ederek yüzde 90’lara çıkacak” açıklamasında bulunan Babuşcu, “Baz etkisiyle martta yaklaşık yüzde 65 civarında bir enflasyonla karşı karşıya kalacağız” diye konuştu. Haber Merkezi

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